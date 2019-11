Nord Stream 2 nie je pre Slovensko problém, tvrdí šéf Eustreamu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dekádu po plynovej kríze v roku 2009 je Slovensko výrazne lepšie pripravené na akékoľvek možné problémy s dodávkami zemného plynu. Stáva sa tak skutočnou plynárenskou križovatkou Európy, cez ktorú môže prúdiť plyn z každej svetovej strany. Spoločnosť Eustream úspešne hľadá nové obchodné príležitosti a neohrozí ju ani prípadné obmedzenie dodávok cez Ukrajinu po dokončení projektu Nord Stream 2. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič v rozhovore pre portál slovgas.sk.



Realizácia plynovodu Nord Stream 2 je spojená s novými dlhodobými rezerváciami kapacít na prepravu ruského plynu na celej trase Nemecko - Česko - Slovensko. Nord Stream 2 z pohľadu Eustreamu podľa neho totiž nepredstavuje problém. "Naša spoločnosť je a ostane dlhodobou súčasťou európskej strategickej infraštruktúry aj po jeho sprevádzkovaní. Ak som teda hovoril o rezervácii kapacít na trase Nemecko - Česko - Slovensko, tak v našom systéme v smere z Česka sú tieto kapacity aktuálne rezervované až do roku 2039. Naše podnikanie je založené na stabilných kontraktoch a dlhodobých rezerváciách prepravných kapacít na princípe ship-or-pay, čo platí aj v kontexte Nord Stream 2," podčiarkol Ňukovič.



Pokles prepravy v smere z Ukrajiny teda bude v dostatočnej miere kompenzovaný vyššou prepravou zo západu. "V prípade Slovenska je to presne tak. Zemný plyn, ktorý Eustream prepravuje cez Slovensko v smere z Ukrajiny, pokračuje ďalej pre rakúsky a taliansky trh. Po dokončení Nord Stream 2 vzrastie preprava ruského plynu priamo do Nemecka, no odtiaľ sa cez Česko logicky musí tento plyn dostať k nám, aby mohol pokračovať ďalej do Rakúska a Talianska," priblížil.



Ňukovič podčiarkol, že pre Slovensko je naďalej kľúčové pokračovanie tranzitu cez Ukrajinu. "Naše argumenty nezahŕňajú len úzky slovenský pohľad, ale aj celoeurópsky kontext energetickej bezpečnosti a potreby zachovania importných kapacít. Preto je dôležité, aby Nord Stream 2 priniesol nové kapacity, a nie iba nahradenie tých súčasných. Toto je v záujme všetkých strán, teda EÚ, Ruska a, samozrejme, Ukrajiny. Naopak, v budúcnosti môže význam ukrajinskej trasy v kontexte dlhodobo klesajúcej ťažby v krajinách EÚ dokonca vzrásť," upozornil.



Vďaka projektom slovensko-maďarského a slovensko-poľského plynového prepojenia je podľa Ňukoviča energetická bezpečnosť Slovenska vyššia. "Určite áno. Po roku 2009, keď sa táto myšlienka mohutne analyzovala, sme mali len jednosmerné prepojenie s Ukrajinou, Českou republikou a Rakúskom. Mnohé sa zmenilo. Jednak sú už spomínané historické prepojenia obojsmerné a jednak prepojenia s Maďarskom a onedlho aj s Poľskom prinášajú ďalšie alternatívy, ktoré vedú k vyššej bezpečnosti dodávok," dodal Ňukovič.