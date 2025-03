Nord Stream 2 podľa EK nie je projektom spoločného záujmu EÚ

Brusel 3. marca (TASR) - Pozícia Európskej komisie (EK) vo vzťahu k plynovodu Nord Stream 2 sa nezmenila a stále platí, že projekt nezodpovedá záujmom Európskej únie, vyhlásila v pondelok hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Náš názor je veľmi, veľmi jasný. Nord Stream 2 nie je projektom spoločného záujmu. Nediverzifikuje energetické zdroje EÚ," povedala Itkonenová na brífingu v Bruseli. Ak sa Nord Stream 2 obnoví a uvedie do prevádzky, "musí fungovať v súlade s príslušnými medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi", dodala hovorkyňa.



Severný prúd 2, projekt v celkovej hodnote približne 11 miliárd USD (10,57 miliardy eur), bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili a navyše, USA na plynovod uvalili sankcie. V septembri 2022 výbuch na plynovode poškodil jednu z dvoch vetiev. Ďalší výbuch poškodil obidve vetvy plynovodu Severný prúd 1, ktorý predtým niekoľko rokov dodával ruský plyn do Nemecka.



(1 EUR = 1,0411 USD)