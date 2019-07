Nord Stream 2 žaluje EÚ za diskrimináciu jeho plynovodu

Nord Stream 2 doteraz položil do Baltského mora 1200 kilometrov potrubí medzi Nemeckom a Ruskom, kadiaľ má do Európy prúdiť ruský zemný plyn.

Brusel 26. júla (TASR) - Spoločnosť Nord Stream 2, ktorá patrí ruskému koncernu Gazprom, podala vo štvrtok (25. 7.) sťažnosť na Všeobecnom súde Európskej únie, v ktorej požadovala anulovanie nových pravidiel EÚ týkajúcich sa zemného plynu.



Nord Stream 2 argumentuje, že tieto "diskriminačné opatrenia" sú "jednoznačne nastavené a pripravené za účelom znevýhodnenia" plynovodu spájajúceho Rusko a Európu. Zmeny v pravidlách podľa spoločnosti porušujú európske princípy rovnoprávnosti a proporcionality.



Nord Stream 2 doteraz položil do Baltského mora 1200 kilometrov potrubí medzi Nemeckom a Ruskom, kadiaľ má do Európy prúdiť ruský zemný plyn. Kritici tvrdia, že plynovod zvýši závislosť Európy od ruských surovín a poškodia záujmy východných členských krajín a partnerov, napríklad Ukrajinu. Prívrženci zas zdôrazňujú potrebu zabezpečených dodávok energie, keďže ťažba zemného plynu v EÚ klesá.



Dodatky k príslušnej európskej smernici boli schválené v apríli v prostredí tvrdej kritiky voči projektu Nord Stream 2. Nové pravidlá sa budú týkať všetkých plynovodov z tretích krajín a do nich. Európska komisia vďaka nim bude môcť dohliadať na plynovody, vrátane nemecko-ruského projektu. Okrem toho bude mať možnosť zabrániť tomu, aby jediná spoločnosť sama ťažila plyn a prevádzkovala potrubie, ktoré bude môcť za poplatok používať aj konkurencia.