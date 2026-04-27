Nordex zvýšil tržby aj zisk, prekonal odhady
Autor TASR
Hamburg 27. apríla (TASR) - Nemecký výrobca veterných turbín Nordex oznámil za 1. kvartál rast tržieb aj prevádzkového či čistého zisku, pričom vo všetkých ukazovateľoch prekonal očakávania analytikov. Informovala o tom agentúra DPA.
Tržby spoločnosti dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 1,59 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o takmer 11 %. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 64 % na 130,7 milióna eur, pričom EBITDA marža dosiahla 8,2 %, zatiaľ čo pred rokom predstavovala 5,5 %.
Ešte výraznejší rast zaznamenal čistý zisk. Zatiaľ čo v 1. štvrťroku minulého roka dosiahol 7,9 milióna eur, za prvé tri mesiace tohto roka predstavoval 53,6 milióna eur. Vo všetkých troch prípadoch pritom analytici očakávali slabšie než dosiahnuté výsledky.
Spoločnosť zároveň uviedla, že v 1. kvartáli zaznamenala výrazný rast prijatých objednávok. Za prvé tri mesiace minulého roka ich prijala v hodnote 13,5 miliardy eur, za rovnaké obdobie tohto roka za 17 miliárd eur.
Na celý rok 2026 odhaduje Nordex tržby v rozmedzí od 8,2 miliardy do 9 miliárd eur. Počíta tak s výrazne lepším rokom ako vlani, za ktorý tržby Nordexu dosiahli 7,55 miliardy eur.
EBITDA marža by mala podľa celoročnej prognózy nemeckej firmy dosiahnuť od 8 % do 11 %. Za minulý rok predstavovala 8,4 %. S rastom počítajú aj analytici, ktorí maržu očakávajú na úrovni 9,8 %.
