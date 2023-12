NordiQ Slovakia, s. r. o. rozšírila výrobné priestory vo Vrábľoch

Vráble 18. decembra (TASR) - Spoločnosť NordiQ Slovakia, s. r. o. rozšírila svoje výrobné priestory vo Vrábľoch. Dôvodom rozšírenia priestorov boli rastúce objednávky od zákazníkov, zdôvodnil investíciu generálny riaditeľ švédsko-slovenskej firmy Jaroslav Beláň. Výrobné portfólio zostane podľa neho rovnaké, zvýši sa však objem výroby.



V nových priestoroch by mala pribudnúť linka pre nového zákazníka, strojový park by sa mal rozšíriť o dva nové stroje. Škandinávsky dodávateľ kovových komponentov pre popredných výrobcov najmä z oblasti automotive pôsobí vo Vrábľoch od septembra 2019. V súčasnosti firma zamestnáva 25 ľudí. Po rozšírení strojového parku by sa mal ich počet od začiatku nového roka zvýšiť o ďalších 10 zamestnancov.