Nóri sprevádzkovali najväčšiu plávajúcu veternú elektráreň na svete

Oslo 23. augusta (TASR) - Nórsky korunný princ Haakon v stredu oficiálne uviedol do prevádzky najväčšiu plávajúcu veternú elektráreň na svete. Pri symbolickom otvorení zariadenia s názvom Hywind Tampen následník nórskeho trónu spojil dva káble na ropnej plošine Gullfaks C. Elektráreň bude zásobovať päť ropných a plynových plošín v Severnom mori elektrickou energiou s cieľom znížiť ich emisie CO2. Podľa ropnej a plynárenskej spoločnosti Equinor sa tým má ročne ušetriť 200.000 ton CO2. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Plávajúce veterné turbíny nie sú pevne ukotvené na morskom dne. Namiesto toho sú namontované na plávajúcich betónových konštrukciách so spoločným kotviacim systémom.



Hywind Tampen je prvým zariadením svojho druhu v Nórsku. Veterná elektráreň pozostáva z 11 plávajúcich turbín a prvú elektrinu vyrobila už v novembri 2022. Jej výstavba stála 7,4 miliardy nórskych korún (640 miliónov eur). S plánovaným celkovým výkonom 88 megawattov (MWh) by mala pokryť približne tretinu spotreby elektrickej energie ropných a plynových plošín Snorre A a B, ako aj Gullfaks A, B a C.



