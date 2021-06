Norilsk Nickel budú exportné poplatky stáť zhruba 500 miliónov USD

Moskva 28. júna (TASR) - Nové exportné poplatky budú stáť ruský ťažobný gigant Norilsk Nickel (Nornickel) približne 500 miliónov USD (419,81 milióna eur). Vyhlásil to v pondelok ruský miliardár Vladimir Potanin, majoritný akcionár ťažobnej spoločnosti.



Rusko zaviedlo dočasné vývozné dane z oceľových výrobkov, niklu, hliníka a medi, ktoré budú ich producentov v období od 1. augusta do 31. decembra 2021 stáť 2,3 miliardy USD.



Potanin tiež informoval, že v súčasnosti vedie rozhovory s druhým najväčším akcionárom spoločnosti Nornickel, Rusalom, o osude ich akcionárskej dohody, ktorá vyprší začiatkom roku 2023. Dohoda sa týka napríklad dividendovej politiky.



Pripustil, že ich názory sa naďalej líšia, ale podľa Potanina "neexistuje medzi nimi napätie". Akcionári podľa neho vypracujú nový dlhodobý vzorec dividend pred vypršaním platnosti dohody.



"Vzorec, ktorý by platil päť rokov, by bol rozumný," citovala Potanina tlačová agentúra Interfax. "Predpokladám, že v čase dokončenia dohody bude takýto vzorec vypracovaný a my budeme schopní poskytnúť investorom dodatočný komfort," dodal.