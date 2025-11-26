< sekcia Ekonomika
Norsk Hydro zatvorí päť závodov v Európe a zruší 730 pracovných miest
Zatvoria závody v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Taliansku a Holandsku.
Autor TASR
Oslo 26. novembra (TASR) - Nórsky producent hliníka a obnoviteľných energií Norsk Hydro v stredu oznámil plány na reštrukturalizáciu v európskej divízii, v rámci ktorých navrhuje zatvoriť päť závodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Zatvorenie závodov v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Taliansku a Holandsku v roku 2026 sa dotkne približne 730 zamestnancov a povedie k odstaveniu ôsmich extrudérov a troch recyklačných jednotiek. Rozhodnutie je výsledkom preskúmania trhových podmienok a výkonnosti.
Spoločnosť Norsk Hydro uviedla tiež, že tieto opatrenia nebudú mať vplyv na objemy výroby, pretože produkcia bude prerozdelená do zostávajúcich 28 extrudérov a piatich recyklačných zariadení v celej Európe.
Reštrukturalizácia bude mať za následok náklady vo výške 1,9 miliardy nórskych korún (160,36 milióna eur) vo 4. štvrťroku 2025.
(1 EUR = 11,848 NOK)
