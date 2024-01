Nórska centrálna banka menovú politiku nezmenila

Oslo 25. januára (TASR) - Nórska centrálna banka v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,5 %. Vo štvrtok uviedla, že sadzba je v súčasnosti dostatočne vysoká, aby sa inflácia v primeranom časovom horizonte mohla vrátiť na cieľovú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradigeconomics.



Prísnejšia menová politika podľa centrálnej banky prináša výsledky a ekonomika sa ochladzuje. Pokračujúci silný rast miezd a znehodnocovanie nórskej koruny by mali na druhej strane brzdiť znižovanie inflácie. Banka preto považuje za potrebné ešte nejaký čas zachovať prísne nastavenie menovej politiky. So znižovaním sadzieb by mohla začať, keď inflácia opäť klesne a podmienky v hospodárstve si to budú vyžadovať.



Ročná miera inflácie v Nórsku sa v decembri 2023 nezmenila a dosiahla 4,8 %, čo bolo výrazne nad dvojpercentným cieľom, ktorý si stanovila centrálna banka.