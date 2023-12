Nórska centrálna banka nečakane zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu

Oslo 14. decembra (TASR) - Nórska centrálna banka vo štvrtok nečakane zvýšila svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,50 % v snahe bojovať proti pretrvávajúco vysokej inflácii. Uviedla pritom, že úroková sadzba na tejto úrovni pravdepodobne nejaký čas zostane vzhľadom na jej súčasné hodnotenie výhľadu a bilanciu rizík. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Ekonómovia pritom očakávali, že banka na decembrovom zasadnutí svoj kľúčový úrok nezmení.



Banka však poznamenala, že aj keď sa inflácia spomalila viac, ako odhadovala, zostáva výrazne nad jej cieľom na úrovni 2 %. Podľa banky, ak by úrokové sadzby zostali nezmenené, inflačné riziká by mohli ohroziť znižovanie inflácie v strednodobom horizonte. Pre zvýšenie úrokových sadzieb sa banka rozhodla aj preto, aby podporila nórsku korunu a obmedzila jej vplyv na infláciu. Kurz koruny oproti doláru tento rok klesol o 7,5 %.



"Vidíme, že ekonomika sa ochladzuje, ale inflácia je stále príliš vysoká. Zvýšenie základnej úrokovej sadzby teraz znižuje riziko, že inflácia zostane vysoká počas dlhého obdobia," uviedla vo vyhlásení guvernérka Norges Bank Ida Wolden Bacheová.



Ročná jadrová inflácia, bez cien energií, vyvrcholila v Nórsku v júni na úrovni 7 %. Odvtedy klesla a v novembri dosiahla 5,8 %. To je menej ako prognóza centrálnej banky vo výške 6,1 %, ale stále vysoko nad cieľovou hodnotou 2 %.