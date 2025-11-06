< sekcia Ekonomika
Nórska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby
Menový výbor uviedol, že od septembrového zasadnutia sa neobjavili žiadne nové informácie, ktoré by signalizovali podstatnú zmenu vyhliadok nórskej ekonomiky.
Autor TASR
Oslo 6. novembra (TASR) - Nórska centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Menový výbor Norges Bank ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Nórska centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu v septembri aj v júni vždy o štvrť percentuálneho bodu. Júnové uvoľnenie menovej politiky bolo prvým za 5 rokov.
Boj proti inflácii sa ešte neskončil a centrálna banka nemá v úmysle ponáhľať sa so znižovaním sadzieb, uviedla guvernérka Ida Wolden Bache. Dodala, že „ak sa ekonomika bude vyvíjať v súlade s aktuálnymi očakávaniami, základná úroková sadzba bude v priebehu budúceho roka ďalej klesať“.
