Nórska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Menový výbor uviedol, že od septembrového zasadnutia sa neobjavili žiadne nové informácie, ktoré by signalizovali podstatnú zmenu vyhliadok nórskej ekonomiky.

Autor TASR
Oslo 6. novembra (TASR) - Nórska centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Menový výbor Norges Bank ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Nórska centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu v septembri aj v júni vždy o štvrť percentuálneho bodu. Júnové uvoľnenie menovej politiky bolo prvým za 5 rokov.

Boj proti inflácii sa ešte neskončil a centrálna banka nemá v úmysle ponáhľať sa so znižovaním sadzieb, uviedla guvernérka Ida Wolden Bache. Dodala, že „ak sa ekonomika bude vyvíjať v súlade s aktuálnymi očakávaniami, základná úroková sadzba bude v priebehu budúceho roka ďalej klesať“.
