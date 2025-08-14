< sekcia Ekonomika
Nórska centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny
V júni banka prvýkrát po piatich rokoch sadzbu znížila, a to o 25 bázických bodov. Boj proti inflácii podľa banky ešte nie je úplne zavŕšený, preto je stále potrebné uplatňovať prísnu menovú politiku.
Autor TASR
Oslo 14. augusta (TASR) - Nórska centrálna banka vo štvrtok v súlade s očakávaniami ponechala svoje úrokové sadzby bez zmeny, pričom signalizovala možnosť ich zníženie do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Výbor pre menovú politiku a finančnú stabilitu nórskej centrálnej banky potvrdil hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,25 %.
„Zároveň však nechceme obmedzovať ekonomiku viac, ako je potrebné,“ uviedla guvernérka centrálnej banky Ida Wolden Bacheová. Dodala, že banka bude pokračovať v opatrnom uvoľňovaní menovej politiky.
Podmienky v ekonomike sa od júnového zasadnutia výraznejšie nezmenili a jej výhľad naďalej ovplyvňuje väčšia než zvyčajná neistota, uzavrela centrálna banka.
