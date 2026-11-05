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< sekcia Ekonomika

Nórska centrálna banka potvrdila kľúčovú úrokovú sadzbu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zároveň signalizovala pripravenosť zvýšiť sadzby v budúcnosti, keďže inflácia zostáva vysoká.

Autor TASR
Oslo 5. novembra (TASR) - Nórska centrálna banka vo štvrtok ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Zároveň signalizovala pripravenosť zvýšiť sadzby v budúcnosti, keďže inflácia zostáva vysoká. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Výbor pre menovú politiku Norges Bank v súlade s očakávaniami potvrdil úrokovú sadzbu na úrovni 4,5 %. Banka predtým v septembri zvýšila sadzbu o 25 bázických bodov. „Inflácia je príliš vysoká,“ uviedla guvernérka centrálnej banky Ida Wolden Bacheová. „Pravdepodobne bude potrebné udržať úrokovú sadzbu určitý čas na zvýšenej úrovni a sme pripravení ju zvýšiť, ak to bude potrebné na zníženie inflácie na cieľovú úroveň v primeranom časovom horizonte,“ dodala.

Norges Bank konštatovala, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára značnú neistotu, čo sa týka inflačného výhľadu. Medziročná inflácia v Nórsku dosiahla v septembri 3,4 %, čo je výrazne nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou centrálnej banky. Banka predpokladá, že rýchly nárast podnikateľských nákladov v posledných rokoch pravdepodobne prispeje k tomu, že inflácia zostane aj naďalej na vysokej úrovni.
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