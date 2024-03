Nórska centrálna banka svoj kľúčový úrok nezmenila

Oslo 21. marca (TASR) - Nórska centrálna banka vo štvrtok podľa očakávania ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4,5 %. Ale naznačila, že by mohla začať so znižovaním úrokov koncom tohto roka. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa banky kľúčová úroková sadzba zostane na rovnakej úrovni 4,5 % až do jesene, "pred tým, než sa začne postupne znižovať".



Makléri Nordea Markets v poznámke pre klientov odhadujú prvé zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v decembri tohto roka.



Nórska centrálna banka v snahe obmedziť pretrvávajúco vysokú infláciu od septembra 2021 zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu štrnásťkrát, naposledy vlani v decembri. Väčšina analytikov sa domnieva, že úrok už dosiahol vrchol.



Rast spotrebiteľských cien sa v Nórsku postupne spomalil a medziročná miera inflácie v krajine dosiahla vo februári 4,5 %. Klesla aj jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií, a to na 4,9 %, čo bolo jej 18-mesačné minimum, no stále prekračuje cieľ centrálnej banky na úrovni 2 %.



Banka v najnovšej prognóze očakáva, že jadrové spotrebiteľské ceny v tomto roku vzrastú o 4,1 %. To je menej než 4,8 %, s ktorými počítala ešte v decembri.



Ekonomický rast Nórska vykazuje známky spomalenia a očakáva sa, že nezamestnanosť v krajine mierne stúpne.



"Pravdepodobne bude potrebné udržať úrokovú sadzbu na súčasnej úrovni nejaký čas, aby sa inflácia v primeranom časovom horizonte vrátila k cieľu na úrovni 2 %," uviedla vo vyhlásení guvernérka banky Ida Wolden Bacheová.