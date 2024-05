Nórska centrálna banka svoj kľúčový úrok nezmenila

Oslo 3. mája (TASR) - Nórska centrálna banka v piatok v súlade s očakávaniami ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4,5 %. Oznámila tiež, že v rámci boja proti inflácii bude možno nevyhnutné pokračovať v prísnej menovej politike dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V marci centrálna banka oznámila, že sadzby zostanú na nezmenenej úrovni pravdepodobne až do septembra a potom by ich mohla začať znižovať zo súčasného 16-ročného maxima.



"Dostupné údaje by mohli naznačovať, že prísne nastavenie menovej politiky môže byť potrebné o niečo dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo," uviedla centrálna banka vo vyhlásení. Jej výbor pre menovú politiku zopakoval, že súčasná základná úroková sadzba na úrovni 4,5 % je dostatočne vysoká na to, aby sa inflácia v primeranom časovom horizonte vrátila na cieľovú hodnotu 2 %.



Jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií v Nórsku dosiahla v marci medziročnú úroveň 4,5 %, čo bolo jej 20-mesačnú minimum.