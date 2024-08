Nórska centrálna banka svoj kľúčový úrok nezmenila

Oslo 15. augusta (TASR) - Nórska centrálna banka na svojom augustovom zasadnutí podľa očakávania kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila, už piate zasadnutie po sebe. A uviedla, že pravdepodobne ešte nejaký čas zostane na súčasnej úrovni vzhľadom na oslabenie nórskej koruny, ktoré predstavuje riziká pre inflačný výhľad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Norges Bank ponechala vo štvrtok kľúčovú depozitnú sadzbu na 16-ročnom maxime 4,5 %, čo sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Predstavitelia banky poznamenali, že úroková sadzba prispela k ochladeniu nórskeho hospodárstva a nezamestnanosť mierne vzrástla. Inflácia výrazne klesla zo svojho vrcholu, ale rýchly rast nákladov firiem pravdepodobne spomalí jej ďalšie znižovanie.



Centrálna banka zároveň prejavila obavy z oslabenia koruny a jeho možného vplyvu na infláciu. To zase vyvolalo obavy z predčasného uvoľnenia menovej politiky, ktoré by mohlo udržať infláciu nad cieľom banky na úrovni 2 %. Na druhej strane príliš prísna menová politika môže zase brzdiť ekonomiku.



Kľúčová sadzba "pravdepodobne zostane nejaký čas na súčasnej úrovni," uviedla vo štvrtok vo vyhlásení guvernérka Ida Wolden Bacheová. Odmietla pritom predpovedať, kedy by banka mohla začať so znižovaním úrokov.



Koruna po oznámení banky posilnila o viac ako 0,3 % na 11,7678 NOK/EUR. Nórska mena sa zotavuje zo svojej najslabšej úrovne od marca 2020, na ktorú sa prepadla minulý týždeň.



Rozhodnutie Norges Bank udržať sadzby na stabilnej úrovni podčiarkuje jej postoj ako jednej z najagresívnejších autorít vo vyspelom svete, na rozdiel od susedného Švédska a eurozóny, kde už centrálne banky začali uvoľňovať finančné podmienky.



Zatiaľ čo inflácia v energeticky bohatej severskej ekonomike sa tento rok spomalila viac, ako predstavitelia centrálnej banky očakávali, brzdí ich oslabovanie koruny, ktoré zvyšuje riziko rastu cien importu.