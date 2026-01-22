< sekcia Ekonomika
Nórska centrálna banka úroky nezmenila
Predstavitelia menovej politiky krajiny konštatovali, že reštriktívny prístup je stále opodstatnený, keďže inflácia zostáva nad cieľovou úrovňou.
Autor TASR
Oslo 22. januára (TASR) - Nórska centrálna banka na svojom prvom zasadnutí v tomto roku svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenila a ponechala ju na úrovni 4 %. Toto rozhodnutie Norges Bank sa všeobecne očakávalo. Banka vo štvrtok uviedla, že napriek zvýšenej neistote by úroky mohla v neskoršej časti roka znížiť, ak sa ekonomika bude vyvíjať podľa prognóz. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predstavitelia menovej politiky krajiny konštatovali, že reštriktívny prístup je stále opodstatnený, keďže inflácia zostáva nad cieľovou úrovňou. Zdôraznili, že príliš rýchle uvoľnenie menovej politiky by mohlo viesť k tomu, že inflácia zostane zvýšená dlhší čas. Zároveň však Norges Bank poznamenala, že príliš dlhé udržiavanie prísnej menovej politiky by mohlo zbytočne zaťažiť hospodársku aktivitu a obmedziť ekonomický rast viac, ako je potrebné na to, aby sa inflácia vrátila k želanej úrovni.
Nórska centrálna banka ďalej zopakovala svoj decembrový predpoklad, že úroky by mohla v roku 2026 raz alebo dvakrát znížiť napriek zvýšenej geopolitickej neistote. Nevylúčila však ani zvýšenie úrokov, ak by to bolo nutné pre vývoj inflácie.
„Neponáhľame sa s ďalším znižovaním úrokovej sadzby. Inflácia je stále príliš vysoká. Bez cien energií je od jesene 2024 v blízkosti 3 %,“ vyjadrila sa guvernérka Norges Bank Ida Wolden Bachová. Vlani banka hlavnú úrokovú sadzbu zredukovala o pol percentuálneho bodu.
