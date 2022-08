Nórska centrálna banka zvýšila svoj kľúčový úrok

Oslo 18. augusta (TASR) - Nórska centrálna banka vo štvrtok podľa očakávania zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. Oznámila, že v septembri ju pravdepodobne opäť zvýši v snahe dostať prudko rastúcu infláciu pod kontrolu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Výbor pre menovú politiku Norges Bank zvýšil úrokovú sadzbu netermínovaných vkladov na 1,75 % z 1,25 %, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od marca 2012. Zároveň je to dvojnásobne viac ako nárast kľúčového úroku o 25 bázických bodov v júni. Tento krok prichádza po tom, ako sa medziročný rast inflácie v júli zrýchlil na 6,8 %.



"Na zmiernenie tlakov v nórskej ekonomike a na zníženie inflácie smerom k cieľu je potrebná výrazne vyššia miera menovej politiky," uviedla vo vyhlásení guvernérka Norges Bank Ida Wolden Bacheová.



Cieľom Norges Bank je inflácia na úrovni 2 %. No vzhľadom na to, že rast spotrebiteľských cien v Nórsku má širšiu základňu ako len nestále ceny energií, narastajú obavy, že inflácia by sa mohla udržať na vyšších úrovniach dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.



"Rýchlejší rast sadzieb teraz zníži riziko, že inflácia sa zakorení na vysokej úrovni, ako aj potrebu ďalšieho výraznejšieho sprísnenia menovej politiky," uvádza sa vo vyhlásení centrálnej banky.



Norges Bank bola jednou z prvých západných centrálnych bánk, ktoré vlani v septembri začali zvyšovať úrokové sadzby po tom, ako dlho udržiavala svoj kľúčový úrok na nule, aby zmiernila negatívny vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na nórsku ekonomiku.



Štvrtkové zvýšenie úrokovej sadzby bolo v poradí piate za uplynulý rok a druhýkrát o pol percentuálneho bodu namiesto o zvyčajnú štvrtinu bodu.



Nórska vláda očakáva, že ekonomika za celý tento rok vzrastie o 3,6 %.