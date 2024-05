Nórska ekonomika pokračovala na začiatku roka v zotavovaní

Oslo 16. mája (TASR) - Ekonomika pevninského Nórska pokračuje v zotavovaní. Po raste v závere minulého roka zaznamenala rast aj v 1. kvartáli tohto roka, aj keď tempo rastu sa mierne spomalilo. Uviedol to vo štvrtok nórsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt pevninského Nórska, ktoré nezahrnuje lodný sektor ani ťažbu ropy a plynu z podmorských ložísk, vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 0,2 %. V poslednom štvrťroku 2023 rast dosiahol 0,3 %. Výsledky za 1. kvartál tak potvrdili očakávania analytikov.



Pod rast sa podpísali najmä výdavky vlády, ktoré sa zvýšili o 0,5 %. Naopak, spotrebiteľské výdavky o 0,7 % klesli, keď Nóri obmedzili nákupy niektorých väčších položiek, najmä automobilov.



"Počas minulého roka sa zvýšili úrokové sadzby a ceny, čo viedlo k obmedzovaniu výdavkov spotrebiteľov a investícií do bývania. To sa odrazilo na ekonomike, pričom tento trend sa presunul aj do 1. štvrťroka tohto roka," povedal na margo vývoja ekonomiky Pal Sletten z nórskeho štatistického úradu.



V rámci štvrťroka sa pod spomalenie rastu hospodárstva podpísali február a marec. V týchto mesiacoch ekonomika pevninského Nórska medzimesačne klesla, pričom vo februári pokles dosiahol 0,3 % a v marci 0,2 %.