Nórska ekonomika sa vo štvrtom štvrťroku medzikvartálne zmenšila
Išlo o prvé oslabenie nórskeho hospodárstva za ostatný rok.
Autor TASR
Oslo 9. februára (TASR) - Nórska ekonomika sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zmenšila o 0,3 % po tom, ako v treťom štvrťroku o 1,3 % vzrástla. Išlo o prvé oslabenie nórskeho hospodárstva za ostatný rok. Dôvodom bol pokles ropného priemyslu a námornej prepravy. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast spotreby domácností v Nórsku sa v záverečných troch mesiacoch minulého roka spomalil. Prudko však vzrástli fixné investície. Pokračoval aj rast vládnych výdavkov. Vplyv zahraničného obchodu bol neutrálny.
Medziročne sa nórsky hrubý domáci produkt (HDP) vo štvrtom kvartáli posilnil o 2,2 %. Tempo medziročného rastu sa mierne zrýchlilo, keďže v treťom štvrťroku ekonomika krajiny v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka vzrástla o 2,1 %. Za celý minulý rok sa HDP zväčšil o 1,1 % po posilnení o 1,4 % v roku 2024.
Ekonomika Nórska bez zahrnutia ťažby ropy v mori sa v záverečnom štvrťroku minulého roka medzikvartálne zväčšila o 0,4 % po raste o 0,1 % v predošlom kvartáli. Išlo o najrýchlejší rast od prvého štvrťroka 2025. Pomohlo tomu zvýšenie tvorby hrubého fixného kapitálu, rast spotreby domácností aj vlády. Medziročne sa nórske hospodárstvo bez zahrnutia ťažby ropy v mori počas októbra až decembra zväčšilo o 1,9 % po posilnení o 1,4 % v treťom štvrťroku.
