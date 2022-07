V Nórsku pracujú na projekte potrubia, ktoré pochová CO2 pod dnom mora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Oslo 2. júla (TASR) - Nórska energetická spoločnosť Equinor tento týždeň predstavila projekt výstavby potrubia na prepravu oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného priemyselnými firmami v kontinentálnej Európe a jeho "" pod dnom mora. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Ak v ňom bude pokračovať, bude to jeden z najväčších projektov zachytávania, prepravy a uskladňovania uhlíka (Carbon Capture and Storage - CCS) na svete.Firmy považujú projekty CCS za možné riešenie pre priemyselné odvetvia, ktoré produkujú množstvo CO2. Tiež za spôsob, ako môžu pokračovať v prevádzke napriek čoraz prísnejším opatreniam na zníženie emisií v boji proti zmene klímy." uviedol Equinor vo vyhlásení.Belgická energetická infraštruktúra Fluxys bude prevádzkovať terminál v Zeebrugge, ktorý bude zbierať CO2 z lodí kotviacich v prístave a z tovární prepojených potrubím.Počíta sa tiež s výstavbou ďalších potrubí k ďalším priemyselným klientom. CO2 sa potom bude prepravovať plynovodom v Severnom mori, ktorý prevádzkuje spoločnosť Equinor, a bude natrvalo uložené pod morským dnom pri Nórsku.Projekt je zatiaľ v štádiu skúmania uskutočniteľnosti. Equinor a Fluxys budú teraz spolupracovať s potenciálnymi klientmi a dúfajú, že do roku 2025 urobia investičné rozhodnutie.Projekt má "", povedala viceprezidentka spoločnosti Equinor pre nízkouhlíkové riešenia Grete Tveitová.Organizácia Spojených národov vo svojej najnovšej správe uviedla, že svet bude musieť zachytávať a skladovať CO2 zo vzduchu a oceánov bez ohľadu na rýchlosť, akou sa krajinám darí znižovať emisie skleníkových plynov.Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy sú však tieto opatrenia na odstraňovanie oxidu uhličitého dlho považované za marginálne alebo dokonca za trik priemyslu, ako sa vyhnúť znižovaniu emisií uhlíka.