Nórska nezamestnanosť v januári vzrástla najvyššie za štyri mesiace
Autor TASR
Oslo 25. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nórsku podľa sezónne upravených údajov sa v januári zvýšila na 4,6 % z úrovne 4,3 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Vyšplhala sa tak najvyššie od septembra minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil nórsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných osôb v krajine sa v januári v porovnaní s decembrom zväčšil o 8000 na 138.000. Miera zamestnanosti v Nórsku sa oproti predošlému mesiacu znížila na 69,1 % z úrovne 69,5 %. Počet zamestnaných ľudí sa medzimesačne zmenšil o 17.000 na 2,89 milióna.
Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa v krajine zvýšila na 14,1 % z úrovne 12,7 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci.
