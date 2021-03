Nórsko pozastavila predaj svojej divízie Rolls-Royce ruskej firme

Oslo 9. marca (TASR) - Nórska vláda v utorok pozastavila plánovaný predaj nórskej divízie britského výrobcu motorov Rolls-Royce ruskej spoločnosti, pretože vyhodnocuje, či to nepredstavuje bezpečnostné riziko. Informovalo o tom v utorok ministerstvo spravodlivosti v Oslo.



Rolls-Royce oznámil 4. februára, že plánuje predať Bergen Engines za zhruba 150 miliónov eur súkromnej spoločnosti TMH Group so sídlom v Rusku, ktorá vyrába lokomotívy a železničné zariadenia. Je to súčasť plánu predaja niektorých aktív Rolls-Royce, čo by malo pomôcť výrobcovi leteckých a lodných motorov prežiť krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.



Bergen Engines je však okrem iného dodávateľom nórskeho námorníctva, ktoré je členom NATO.



Nórsky národný bezpečnostný úrad preto informoval britskú spoločnosť, že „zvažuje, či by sa plánovaný predaj spoločnosti Bergen Engines skupine TMH nemal zastaviť v súlade s bezpečnostným zákonom.“



Bergen Engines zamestnáva 950 ľudí a je súčasťou Rolls-Royce od roku 1999. Okrem výroby lodných motorov vykonáva aj údržbu motorov pre plavidlá nórskeho námorníctva. Podľa nórskych médií je medzi nimi aj prísne tajná loď Marjata, ktorá zhromažďuje spravodajské informácie.



„Vláda v ostatných mesiacoch skúma túto záležitosť a nemožno vylúčiť, že predaj v Bergen spoločnosti TMH Group môže ohroziť záujmy národnej bezpečnosti,“ uviedla vo vyhlásení ministerka spravodlivosti Monica Maelandová, podľa ktorej v tomto prípade existuje značná neistota vo vzťahu k záujmom národnej bezpečnosti a túto neistotu je potrebné zvážiť.



„Je preto potrebné tento proces zastaviť, aby sa zhromaždilo dostatok informácií na vyhodnotenie transakcie,“ poznamenala a dodala, že zatiaľ nevie, aký bude záver.



Hovorca spoločnosti Rolls-Royce uviedol, že nórsku vládu upozornili správnym spôsobom pred oznámením predaja firmy Bergen.



"Chápeme však, že nórska vláda si teraz želá ďalej prešetriť dohodu a spoločnosť Rolls-Royce bude pri tejto kontrole spolupracovať," povedal a dodal, že koncern na žiadosť Nórska pozastavil proces predaja.