Nórske firmy sa musia pripraviť na zhoršenie obchodu s Britániou

Oslo 16. júla (TASR) - Nórske firmy by sa mali pripraviť na zhoršenie podmienok v obchode s Britániou po tom, ako ostrovná krajina opustí koncom tohto roka jednotný trh Európskej únie. Uviedla to vo štvrtok nórska ministerka dopravy Iselin Nyböová.



Británia je najväčším samostatným obchodným partnerom Nórska. Severská krajina vyviezla do Británie minulý rok tovar v celkovej hodnote 181 miliárd nórskych korún (17,05 miliardy eur), pričom ropa a plyn sa na celkovom vývoze podieľali 82 %.



Nórsko nie je členom EÚ a Británia opustila tento blok 31. januára, obe krajiny však doteraz obchodujú na základe rovnakých pravidiel vnútorného trhu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ten tvoria členské štáty Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).



"Bohužiaľ, (naša) dohoda (s Britániou) nedokáže nahradiť dohodu v rámci EHP a podnikatelia sa budú musieť pripraviť na skutočnosť, že po tom, ako Británia opustí vnútorný trh, budú čeliť novým obchodným prekážkam," uviedla Nyböová. "Británia predstavuje významný trh pre viaceré nórske exportné podniky. Keď opustí európsky interný trh, končia sa aj spoločné pravidlá hry a my budeme musieť začať odznova," dodala.



(1 EUR = 10,6148 NOK)