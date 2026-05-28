Nórske hospodárstvo sa počas januára až marca medzikvartálne zväčšilo
Oslo 28. mája (TASR) - Nórska ekonomika v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %. Čiastočne sa tak zotavila z poklesu v záverečnom štvrťroku vlaňajška, ktorý podľa revidovaných údajov bol na úrovni 0,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oživenie nórskeho hospodárstva bolo predovšetkým výsledkom rastu ropného priemyslu a námornej prepravy. K zväčšeniu nórskeho hrubého domáceho produktu (HDP) prispel aj zahraničný obchod, keďže export sa posilnil o 7 %.
Rast spotreby nórskych domácností sa však spomalil na 1,9 % z úrovne 4 % a rast vládnych výdavkov sa zmiernil na 2,9 % po posilnení o 3,1 % v predošlom trojmesačnom období. Fixné investície v nórskej ekonomike sa znížili o 1,3 % po raste o 2,4 % vo štvrtom kvartáli.
Medziročne sa HDP Nórska počas januára až marca zväčšil o 1,7 %. Išlo o spomalenie po raste o 2 % vo štvrtom kvartáli 2025. Medziročné tempo rastu v prvom štvrťroku bolo najslabšie za tri kvartály.
