Nórske investície do ropy a plynu dosiahnu v roku 2024 rekordnú úroveň

Oslo 15. novembra (TASR) - Investície do nórskych projektov v oblasti ropy a zemného plynu sa v tomto roku zvýšia na rekordnú úroveň a v roku 2025 môžu ďalej rásť, keďže inflácia zvyšuje náklady na rozvoj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje nórskeho štatistického úradu.



Kľúčový sektor nórskej ekonomiky počíta v roku 2024 s historicky najvyššími investíciami vo výške 256,1 miliardy nórskych korún (21,78 miliardy eur). Predchádzajúci rekord vo výške 224 miliárd NOK pochádza z roku 2014. Vlani sa investície podľa štatistikov pohybovali na úrovni 215 miliárd NOK.



V roku 2025 by mali investície do ropy a zemného plynu podľa predbežných odhadov dosiahnuť 252,6 miliardy NOK. Štatistický úrad však pripomenul, že prognózy sa zvyčajne zvyšujú, keďže spoločnosti priebežne spresňujú svoje výdavkové plány. Znamená to, že budúci rok by mohol byť opäť rekordným. Ropné spoločnosti už hlásili, že v roku 2025 očakávajú výrazne vyššie náklady na niektoré rozvojové projekty, poznamenal úrad bez ďalších podrobností.



(1 EUR = 11,759 NOK)