Nórski chovatelia lososov zápasia s nepriaznivými klimatickými vplyvmi

Oslo 10. augusta (TASR) - Nórski chovatelia lososov čelia problémom v dôsledku klimatického fenoménu El Niňo, ktorý viedol k rekordnej úmrtnosti rýb. Obávajú sa aj dlhodobých predpovedí vyšších teplôt v lete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Klimatický fenomén El Niňo, periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Tichom oceáne, zvyšuje teploty na celom svete. To spolu s útokmi medúz, ktoré boli najväčšie za 20 rokov, spôsobilo, že úmrtnosť rýb chovaných v Nórsku v tomto roku dosiahla rekordných 16,7 %, uviedol nórsky veterinárny inštitút.



Nórsko je najväčším producentom lososa atlantického z umelého chovu s podielom zhruba 50 % na svetovom trhu. Chovatelia v krajine dúfajú v "ozdravné leto" po náročnom prvom polroku.



Rekordne vysoké teploty a teplejšie vody však zvyšujú hrozbu výskytu morských vší v chove lososov. Liečba často ryby stresuje, čo predstavuje hrozbu pre ich odolnosť voči iným chorobám, upozornil analytik DNB Alexander Aukner.



Na ochranu rýb testujú spoločnosti špeciálne klietky hlboko v mori, aby udržali vši na uzde. Chovatelia takisto držia mladých lososov dlhšie v pozemných zariadeniach, aby ich chránili pred drsnými klimatickými podmienkami, hoci to nezlepšilo mieru úmrtnosti.



V snahe ochrániť reputáciu tohto odvetvia Nórsko zakázalo vývoz zranených rýb, klasifikovaných ako losos nízkej kvality.



To núti farmárov zvýšiť domáce spracovanie lososa nižšej kvality na prémiové produkty, ako sú filé alebo údené výrobky, ktoré sa môžu legálne predávať do zahraničia.



Pred zákazom nespracované ryby obchádzali colné bariéry, aby sa dostali na európske trhy, ale teraz musia farmári predávať prebytočné zranené ryby so zľavou spracovateľom tretích strán.



Tí, ktorí majú kapacitu na filetovanie, medzitým čelia nedostatku pracovníkov potrebných na zvládnutie vyšších objemov. Najväčší svetový výrobca Mowi a menší rival Grieg Seafood modernizujú svoje spracovateľské zariadenia, aby to vyriešili, ale spotové ceny lososa klesali vzhľadom na väčšiu dostupnosť produktov prémiovej kvality.



Napriek úsiliu farmárov analytici pochybujú o schopnosti tohto odvetvia udržať objem produkcie.



Kontali, poskytovateľ údajov o akvakultúre, revidoval svoj odhad rastu produkcie pre Nórsko a svetový trh v roku 2024 na iba 1 %. Experti očakávajú, že mnohí farmári budú mať tento rok problémy so splnením svojich objemových cieľov, pričom leto je rozhodujúce pre určenie celoročných objemov.