Nórsko bude skúmať scenáre pre ekonomiku po období ropy
Nórsko má najvyšší podiel elektromobilov na cestách a elektrické vozidlá predstavujú takmer 100 % všetkých nových zaregistrovaných automobilov.
Autor TASR
Oslo 6. decembra (TASR) - Nórsko plánuje zriadiť komisiu, ktorá bude skúmať potenciálne scenáre pre ekonomiku škandinávskej krajiny po skončení sa éry ropy. Tento záväzok Strana zelených získala výmenou za podporu vládneho návrhu rozpočtu na rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Nórsko je najväčší producent ropy a zemného plynu v Európe okrem Ruska. Za svoju prosperitu vďačí vo veľkej miere práve svojim zásobám ropy a plynu, ktoré začínajú klesať. Tieto uhľovodíky sú pritom zodpovedné za klimatickú zmenu.
Menšinová labouristická nórska vláda sa tento týždeň po zdĺhavých rokovaniach dohodla so Stranou zelených na vytvorení komisie, ktorej úlohou bude zamyslieť sa nad tým, akú podobu by mohla nadobudnúť ekonomika po ropnom období. „Začíname písať poslednú kapitolu v histórii nórskeho ropného priemyslu,“ uviedla vo vyhlásení predstaviteľka Strany zelených Ingrid Lilandová.
Dohoda má však ďaleko k cieľu Strany zelených, ktorým je postupné ukončenie používania uhľovodíkov do roku 2040. „Transformačná komisia bude skúmať rôzne scenáre a opatrenia zamerané na zlepšenie adaptability nórskeho hospodárstva. Najmä to, ako možno efektívnejšie využívať pracovnú silu a prírodné zdroje, keďže Nórsko vstupuje do novej fázy poznačenej poklesom produkcie ropy a plynu,“ uvádza sa v texte dohody.
Zelení si na rokovaniach s vládou zabezpečili aj ďalšie víťazstvo: predĺženie postupného rušenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe elektromobilov. DPH pre autá v Nórsku predstavuje 25 %. Oslobodenie od DPH malo byť úplne zrušené v roku 2027, ale podľa dohody sa odloží do roku 2028 pod podmienkou schválenia európskymi orgánmi. „Pre rast elektromobilov je veľmi dôležité, aby sa DPH zavádzala pomalšie, ako pôvodne navrhovala vláda,“ uviedla vo vyhlásení Christina Buová, generálna tajomníčka Nórskej asociácie elektromobilov. „To umožní ďalšie zníženie emisií,“ dodala.
