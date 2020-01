Nórsko chce dohodu o voľnom obchode s Čínou do konca tohto roka

Oslo 8. januára (TASR) - Nórsko plánuje uzatvoriť dohodu o voľnom obchode s Čínou do konca tohto roka. Ak sa mu to podarí, dohodu s druhou najväčšou ekonomikou sveta dosiahne 12 rokov po odštartovaní rozhovorov.



"V priebehu minulého roka sa nám podarilo v rokovaniach výrazne posunúť," uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters počas priemyselnej konferencie v nórskom hlavnom meste minister priemyslu Torbjörn Roe Isaksen. Zároveň dodal, že vzhľadom na to je podľa neho realistické dosiahnutie dohody už v tomto roku.



Rozhovory medzi Nórskom a Čínou o voľnom obchode sa začali v roku 2008. Od októbra 2010 až do decembra 2016 boli však diskusie medzi krajinami zmrazené. Dôvodom bolo, že Nobelovu cenu za mier pre rok 2010 získal čínsky disident Liou Siao Po, ktorý bol v Číne viackrát zatknutý, väznený a odsúdený. V júli 2017 vo veku 61 rokov zomrel.



Nórsko má ekonomiku postavenú najmä na vývoze ropy a zemného plynu. Okrem toho je najväčším svetovým producentom lososov z umelých chovov.