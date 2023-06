Nórsko investuje do rozvoja ložísk ropy a plynu vyše 17 mld. eur

Oslo 28. júna (TASR) - Nórska vláda podporila investície ropných a plynárenských firiem určené na rozvoj takmer dvoch desiatok ložísk, pričom hodnota investícií by mala presiahnuť 200 miliárd nórskych korún (17,01 miliardy eur). Uviedla to vláda v stredu s tým, že podpora investícií do ložísk ropy a plynu je súčasťou stratégie Nórska zvyšovať produkciu v nasledujúcich desaťročiach. Informovala o tom agentúra Reuters.



Už v roku 2020 nórsky parlament schválil zavedenie dočasných daňových stimulov, ktorých cieľom bola podpora investícií do ropného sektora. Energetické firmy na to zareagovali a počty ich žiadostí výrazne vzrástli.



Najnovšie dala nórska vláda súhlas s rozvojom 19 ložísk ropy a plynu. Z nich deväť projektov prevádzkuje firma Aker BP, ďalšie tri spoločnosť Equinor a niekoľko firmy Wintershall Dea a OMV. Ako povedal minister ropného priemyslu a energetiky Terje Aasland, sú to projekty, ktoré sa budú podieľať na pokračovaní stabilnej produkcie z nórskeho kontinentálneho šelfu, ako aj na tvorbe pracovných miest.



Pokračovanie vysokej produkcie ropy v Nórsku je terčom kritiky environmentálnych organizácií, ktoré poukazujú na to, že uhlíkové emisie zo spaľovania ropy a plynu majú podiel na zmene klímy. Vláda však tvrdí, že nórske zdroje ropy a zemného plynu sú nevyhnutné na zaistenie energetickej bezpečnosti Európy a budú potrebné aj v ďalších desaťročiach. Práve Nóri minulý rok nahradili Rusko na pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európy po tom, ako Moskva európskym krajinám výrazne znížila dodávky suroviny.



(1 EUR = 11,7563 NOK)