Nórsko je otvorené rokovaniam o dlhodobých zmluvách o dodávkach plynu

Oslo/Brusel 7. septembra (TASR) - Nórsko je otvorené rokovaniam s partnermi z Európskej únie o prípadných dlhodobých zmluvách na dodávky zemného plynu a cenovom strope s cieľom pomôcť zmierniť energetickú krízu na kontinente. Povedal to pre britský denník The Financial Times nórsky predseda vlády Jonas Gahr Störe.



Nórsko tento rok už zvýšilo dodávky plynu do Európy o 10 % a ako povedal nórsky premiér, chce byť považované za "predvídateľného a dlhodobého partnera," uviedol denník, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. V reakcii na úsilie Európy zabezpečiť dostupné ceny energií pre obyvateľov a podniky a zároveň vyriešiť súčasný nedostatok plynu Störe dodal, že "Nórsko pred žiadnou z diskusií nezatvára dvere".



Ministri energetiky Európskej únie sa v piatok 9. septembra zídu na mimoriadnom summite, na ktorom plánujú rokovať o možnostiach riešenia vysokých cien energií. Diskutovať sa bude o cenovom strope na dovážaný plyn, ako aj o cenovom strope na plyn určený na výrobu elektrickej energie.