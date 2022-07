Nórsko obnovilo ťažbu ropy a plynu po ukončení štrajku

Oslo 6. júla (TASR) - Nórsky energetický gigant Equinor v stredu oznámil, že ťažba na troch ropných a plynových poliach sa obnovila po tom, ako vláda podnikla kroky na zastavenie štrajku zamestnancov v tomto odvetví. Hrozilo totiž zníženie vývozu plynu z krajiny o viac ako polovicu. TASR správu prevzala z AFP.



"V utorok (5. 7.) večer vláda navrhla povinnú arbitráž na vyriešenie pracovného sporu," uviedol Equinor vo vyhlásení.



"Krátko na to sa začali práce na bezpečnom reštarte produkcie v zariadeniach postihnutých štrajkom. Očakáva sa, že všetky polia budú v priebehu niekoľkých dní opäť v plnej prevádzke," dodala spoločnosť.



Nórska vláda zasiahla v utorok večer po tom, ako začali štrajkovať robotníci na troch poliach na nórskom kontinentálnom šelfe. Nórske združenie pre ropu a plyn pritom varovalo, že ohlásená eskalácia štrajku by mohla do konca týždňa znížiť vývoz plynu z Nórska až o 56 %. A pripomenulo, že nórske dodávky tvoria štvrtinu európskych dodávok energií.



Štrajk prišiel v čase raketového rastu cien energií v Európe v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a s ňou súvisiacich sankciách.



Ministerka práce Marte Mjosová Persenová upozornila, že eskalácia protestných akcií by bola nebezpečná vzhľadom na energetickú krízu, ako aj geopolitickú situáciu v Európe.



Podľa nórskej legislatívy môže vláda prinútiť strany v pracovnom spore, aby sa obrátili na výbor pre mzdy, ktorý vo veci rozhodne.



Šéf odborov Lederne Audun Ingvartsen povedal, že ho prekvapilo, ako rýchlo vláda zasiahla do štrajku. Dodal, že odbory budú toto rozhodnutie rešpektovať.