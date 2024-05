Nórsko očakáva tento rok rekordné investície do oblasti ropy a plynu

Oslo 28. mája (TASR) - Nórske spoločnosti by mohli tento rok zaznamenať rekordné investície do oblasti ropy a plynu a na vysokej úrovni by sa investície mali udržať aj v roku 2025. Uviedol to nórsky štatistický úrad (SSB), ktorý vychádza z rozvoja viacerých nových ložísk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



SSB odhaduje, že firmy z najväčšieho sektora v rámci nórskeho hospodárstva investujú tento rok 246,9 miliardy nórskych korún (21,63 miliardy eur). V ostatnom prieskume vo februári sa očakávalo, že ropné a plynárenské firmy investujú 243,6 miliardy NOK. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať nový rekord, ktorý prekoná ten predchádzajúci spred 10 rokov. Doterajší rekord drží rok 2014, v ktorom ropné a plynárenské spoločnosti v Nórsku investovali 224 miliárd NOK.



Na vysokej úrovni očakáva SSB investície v oblasti prieskumu a ťažby ropy a plynu aj v budúcom roku, aj keď ich objem by sa mal znížiť. Odhaduje sa, že firmy v roku 2025 investujú do ropy a zemného plynu 215,8 miliardy NOK. Aj tento odhad je však lepší než ten z februára, keď sa počítalo s poklesom objemu investícií na 205 miliárd NOK.



(1 EUR = 11,415 NOK)