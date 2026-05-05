Nórsko opätovne otvorí tri uzatvorené ložiská zemného plynu
Autor TASR
Oslo 5. mája (TASR) - Nórska vláda odsúhlasila opätovné otvorenie troch starých, už uzatvorených ložísk zemného plynu v Severnom mori. Uviedlo to v utorok nórske ministerstvo energetiky s tým, že ťažba z ložísk, ktoré by mali zvýšiť dodávky na európsky trh, by sa mala začať o dva roky. Informovala o tom agentúra AFP.
Ložiská Albuskjell, Západný Ekofisk a Tommeliten Gamma sa nachádzajú necelých desať kilometrov západne od obrieho ložiska Ekofisk. Nórsko ich zatvorilo v roku 1998. Opätovné spustenie produkcie plynu z týchto ložísk si vyžiada investície v hodnote zhruba 19 miliárd nórskych korún (1,76 miliardy eur), pričom na čele projektu bude stáť americká spoločnosť ConocoPhillips. Ťažba sa začne v roku 2028 a trvať by mala do roku 2048, dodalo ministerstvo energetiky.
„Nórska produkcia ropy a plynu sa výrazne podieľa na energetickej bezpečnosti Európy,“ povedal nórsky minister energetiky Terje Aasland, ktorý okrem opätovného otvorenia starších ložísk poukázal aj na otváranie nových ložísk zemného plynu. To Nórsku umožňuje dodávať vysoký objem suroviny na trhy dlhý čas. V tejto súvislosti minister dodal, že vláda v utorok ponúkla na prieskum 70 nových blokov v Severnom, Nórskom a Barentsovom mori.
Aktivity Nórska v oblasti ťažby ropy a plynu však kritizujú environmentálni aktivisti. Tí obviňujú vládu, že využíva konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, aby mohla pokračovať v produkcii fosílnych palív napriek klimatickej kríze. Vláda by podľa nich mala namiesto pokračovania v ťažbe radšej pomáhať závislosť sveta od týchto palív znižovať.
(1 EUR = 10,8055 NOK)
