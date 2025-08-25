< sekcia Ekonomika
Nórsko otvára prvé komerčné úložisko oxidu uhličitého
Spoločnosť Northern Lights, na čele s ropnými gigantmi Equinor, Shell a TotalEnergies, ponúka prepravu a uloženie CO2 zachyteného po celej Európe.
Autor TASR
Oslo 25. augusta (TASR) - Nórsko otvorilo prvú komerčnú službu na svete, ktorá ponúka ukladanie oxidu uhličitého (CO2). Konzorcium Northern Lights, ktoré prevádzkuje skladovacie miesto, v pondelok oznámilo, že vstreklo prvú „injekciu CO2“ do úložiska na dne Severného mora pri pobreží Nórska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Spoločnosť Northern Lights, na čele s ropnými gigantmi Equinor, Shell a TotalEnergies, ponúka prepravu a uloženie CO2 zachyteného po celej Európe.
Cieľom je zabrániť uvoľňovaniu emisií do atmosféry, a tým pomôcť zastaviť klimatické zmeny.
„Teraz sme bezpečne vstrekli a uskladnili úplne prvý CO2 v zásobníku,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ spoločnosti Northern Lights Tim Heijn.
Oxid uhličitý sa po zachytení skvapalní a loďou sa prepraví do terminálu Oygarden neďaleko Bergenu na západnom pobreží Nórska. Potom sa prečerpá do veľkých nádrží a vstrekne cez potrubie s dĺžkou 110 kilometrov do morského dna v hĺbke približne 2,6 kilometra na trvalé uskladnenie.
Technológia zachytávania a ukladania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS) bola Medzivládnym panelom OSN pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodnou agentúrou pre energetiku (IEA) zaradená medzi klimatické nástroje. Slúži najmä na zníženie uhlíkovej stopy v odvetviach, ako sú cementárne a oceliarne, ktoré je ťažké dekarbonizovať.
Prvá injekcia CO2 do geologického rezervoára Northern Lights bola z nemeckej cementárne Heidelberg Materials v Breviku, v juhovýchodnom Nórsku.
Technológia CCS je však zložitá a nákladná. Bez finančnej pomoci je v súčasnosti pre priemyselné odvetvia výhodnejšie kupovať si „povolenia na znečistenie“ na európskom trhu s emisiami ako platiť za zachytávanie, prepravu a ukladanie CO2.
Spoločnosť Northern Lights doteraz v Európe podpísala iba tri zmluvy. Jednu s amoniakovým závodom Yara v Holandsku, ďalšiu s dvoma biopalivovými závodmi spoločnosti Orsted v Dánsku a tretiu s tepelnou elektrárňou Stockholm Exergi vo Švédsku.
Spoločnosť Northern Lights, ktorú prevažne financuje nórsky štát, má ročnú kapacitu skladovania CO2 na úrovni 1,5 milióna ton, pričom sa očakáva, že do konca desaťročia sa zvýši na päť miliónov ton.
