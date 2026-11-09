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< sekcia Ekonomika

Nórsko plánuje obmedziť rozmach dátových centier

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Michal Svítok

Prudký rast počtu dátových centier vyvoláva v mnohých krajinách čoraz väčší odpor.

Autor TASR
Oslo 9. novembra (TASR) - Nórska vláda v pondelok oznámila, že obmedzí súčasný rozmach dátových centier. Severská krajina je tak ďalšou, ktorá sa rozhodla limitovať výstavbu dátových centier, dopyt po ktorých zvyšuje nástup v oblasti umelej inteligencie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nórsko je čistým vývozcom elektrickej energie, keďže jej produkuje viac, než samo spotrebuje. Najnovšie prognózy však ukázali, že vysoký dopyt po dátových centrách môže viesť v Nórsku k energetickému deficitu a rastu cien elektriny v nadchádzajúcich rokoch.

Prudký rast počtu dátových centier vyvoláva v mnohých krajinách čoraz väčší odpor. Odrazilo sa to aj na doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu, pričom najmä obyvatelia Texasu hlasovali s tým, že je nevyhnutné obmedziť mohutnú výstavbu dátových centier. Tie spotrebovávajú vysoký objem elektriny a vody a navyše, hlukom zasahujú do života miestnych komunít.

Nórsky štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Statnett v pondelok pozastavil rezervácie na pripojenie nových dátových centier dovtedy, kým nebude v platnosti vládny systém licencií určený na reguláciu výstavby. „Cieľom je získať viac kontroly nad tempom výstavby dátových centier a zabezpečiť, aby sme mali iba tie centrá, ktoré skutočne potrebujeme,“ povedal nórsky minister pre digitalizáciu a verejnú správu Torgeir Micaelsen.

Nový licenčný systém bude uprednostňovať výstavbu dátových centier určených pre obranu, políciu, riešenie krízových situácií, zdravotné služby a ďalšiu kritickú infraštruktúru, ako sú mobilné siete a finančný systém, dodal Micaelsen. Navyše, nové dátové centrá by podľa vlády mali platiť náklady spojené s ich pripojením do siete a nie je vylúčené, že sa bude od nich požadovať aj výstavba plynových elektrární vrátane zachytávania a uskladňovania CO2, aby pokryli vlastnú spotrebu elektrickej energie.
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