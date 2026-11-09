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Nórsko plánuje obmedziť rozmach dátových centier
Prudký rast počtu dátových centier vyvoláva v mnohých krajinách čoraz väčší odpor.
Autor TASR
Oslo 9. novembra (TASR) - Nórska vláda v pondelok oznámila, že obmedzí súčasný rozmach dátových centier. Severská krajina je tak ďalšou, ktorá sa rozhodla limitovať výstavbu dátových centier, dopyt po ktorých zvyšuje nástup v oblasti umelej inteligencie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nórsko je čistým vývozcom elektrickej energie, keďže jej produkuje viac, než samo spotrebuje. Najnovšie prognózy však ukázali, že vysoký dopyt po dátových centrách môže viesť v Nórsku k energetickému deficitu a rastu cien elektriny v nadchádzajúcich rokoch.
Prudký rast počtu dátových centier vyvoláva v mnohých krajinách čoraz väčší odpor. Odrazilo sa to aj na doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu, pričom najmä obyvatelia Texasu hlasovali s tým, že je nevyhnutné obmedziť mohutnú výstavbu dátových centier. Tie spotrebovávajú vysoký objem elektriny a vody a navyše, hlukom zasahujú do života miestnych komunít.
Nórsky štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Statnett v pondelok pozastavil rezervácie na pripojenie nových dátových centier dovtedy, kým nebude v platnosti vládny systém licencií určený na reguláciu výstavby. „Cieľom je získať viac kontroly nad tempom výstavby dátových centier a zabezpečiť, aby sme mali iba tie centrá, ktoré skutočne potrebujeme,“ povedal nórsky minister pre digitalizáciu a verejnú správu Torgeir Micaelsen.
Nový licenčný systém bude uprednostňovať výstavbu dátových centier určených pre obranu, políciu, riešenie krízových situácií, zdravotné služby a ďalšiu kritickú infraštruktúru, ako sú mobilné siete a finančný systém, dodal Micaelsen. Navyše, nové dátové centrá by podľa vlády mali platiť náklady spojené s ich pripojením do siete a nie je vylúčené, že sa bude od nich požadovať aj výstavba plynových elektrární vrátane zachytávania a uskladňovania CO2, aby pokryli vlastnú spotrebu elektrickej energie.
Nórsko je čistým vývozcom elektrickej energie, keďže jej produkuje viac, než samo spotrebuje. Najnovšie prognózy však ukázali, že vysoký dopyt po dátových centrách môže viesť v Nórsku k energetickému deficitu a rastu cien elektriny v nadchádzajúcich rokoch.
Prudký rast počtu dátových centier vyvoláva v mnohých krajinách čoraz väčší odpor. Odrazilo sa to aj na doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu, pričom najmä obyvatelia Texasu hlasovali s tým, že je nevyhnutné obmedziť mohutnú výstavbu dátových centier. Tie spotrebovávajú vysoký objem elektriny a vody a navyše, hlukom zasahujú do života miestnych komunít.
Nórsky štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Statnett v pondelok pozastavil rezervácie na pripojenie nových dátových centier dovtedy, kým nebude v platnosti vládny systém licencií určený na reguláciu výstavby. „Cieľom je získať viac kontroly nad tempom výstavby dátových centier a zabezpečiť, aby sme mali iba tie centrá, ktoré skutočne potrebujeme,“ povedal nórsky minister pre digitalizáciu a verejnú správu Torgeir Micaelsen.
Nový licenčný systém bude uprednostňovať výstavbu dátových centier určených pre obranu, políciu, riešenie krízových situácií, zdravotné služby a ďalšiu kritickú infraštruktúru, ako sú mobilné siete a finančný systém, dodal Micaelsen. Navyše, nové dátové centrá by podľa vlády mali platiť náklady spojené s ich pripojením do siete a nie je vylúčené, že sa bude od nich požadovať aj výstavba plynových elektrární vrátane zachytávania a uskladňovania CO2, aby pokryli vlastnú spotrebu elektrickej energie.