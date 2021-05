Nórsko plánuje tento rok vyčerpať z investičného fondu rekordný objem

Oslo 11. mája (TASR) - Nórsko plánuje v tomto roku vyčerpať zo svojho investičného fondu rekordný objem financií. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a pokračujúci tlak na ekonomiku.



Minister financií Jan Tore Sanner navrhol v roku 2021 vyčerpať z investičného fondu rekordných 402,6 miliardy nórskych korún (40,26 miliardy eur). Predchádzajúci rekord zaznamenala vláda minulý rok, keď z fondu minula 369,3 miliardy NOK. Celková hodnota nórskeho fondu, najväčšieho investičného fondu na svete, však dosahuje zhruba 1,3 bilióna USD (1,07 bilióna eur).



Podľa Sannera hlavnou príčinou vysokého objemu financií, ktoré plánuje vláda tento rok z fondu získať, sú opatrenia na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu. V rámci nórskych pravidiel by vláda nemala počas jedného roka použiť na riešenie rozpočtu viac ako 3 % z hodnoty fondu. Existuje však možnosť toto pravidlo porušiť, a to v situácii, ak sa ekonomika dostane do krízy. Tú spôsobila pandémia nového koronavírusu, čo vláda využila už v minulom roku, keď prekročila stanovený 3-percentný limit. Ešte výraznejšie ho plánuje prekročiť v roku 2021, ktorý je zároveň volebný. Parlamentné voľby v Nórsku sa budú konať v septembri.



Vláda zároveň očakáva slabší rast ekonomiky v tomto roku, než predpokladala v rámci odhadu v októbri. Vtedy počítala s rastom ekonomiky takzvaného pevninského Nórska (bez započítania ťažby ropy a plynu z podmorských ložísk a lodiarskeho sektora) na úrovni 4,4 %, teraz očakáva, že ekonomika vzrastie o 3,7 %.



V minulom roku zaznamenala ekonomika Nórska pokles o 2,5 %. Bol to najvýraznejší pokles hrubého domáceho produktu Nórska od skončenia 2. svetovej vojny.



(1 EUR = 10,0008 NOK; 1 EUR = 1,2169 USD)