Nórsko plánuje v septembri znížiť dodávky ropy

Oslo 10. augusta (TASR) - Nórsko nie je členom tzv. aliancie OPEC+, ktorá sa snaží znížiť dodávky ropy na trhy pre pandémiu nového koronavírusu a jej negatívny vplyv na dopyt a ceny komodity. No zdá sa, že škandinávska krajina prispeje tiež svojím dielom k snahe o zamedzenie nadbytočnej ponuke ropy na trhu.



Dodávky ropy z Nórska klesnú v septembri o 261.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne podľa plánu, do ktorého sa agentúram podarilo nahliadnuť. Najväčšie nórske ropné pole Johan Sverdrup sa bude podieľať zhruba dvoma tretinami na tomto znížení produkcie.



Vďaka tomu škandinávska krajina prispeje najväčším dielom k obmedzeniu produkcie, na ktorej sa dohodli členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom.



Hoci Nórsko nie je členom aliancie a oficiálne sa nezúčastňuje na produkčných škrtoch, zaviazalo sa tiež obmedziť dodávky. Hovorca spoločnosti Equinor, ktorá prevádzkuje ropné pole Johan Sverdrup, sa k tomu odmietol vyjadriť.



Nórsko spolu s Nigériou, Angolou, Spojeným kráľovstvom, Azerbajdžanom a niekoľkými ďalšími producentmi z tzv. atlantickej panvy sa zaviazali, že na budúci mesiac zredukujú svoje dodávky na dohromady 5,73 milióna barelov ropy denne. Toto bude najnižšia úroveň dodávok z týchto krajín od začiatku roka 2012.



Veľký otáznik však vyvoláva postup Ruska v septembri. Krajina začala tento mesiac opäť zdvíhať dodávky zo svojich západných prístavov po tom, ako ich v júli stlačila na viacročné minimá. Koncom tohto mesiaca by sa mal vyjasniť celkový obraz septembrového ruského exportu.