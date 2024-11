Nórsko sa dohodlo so súkromnými vlastníkmi na prevzatí plynovodov

Oslo 12. novembra (TASR) - Nórska vláda sa dohodla so súkromnými vlastníkmi na prevzatí veľkej časti rozsiahlej siete plynovodov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nórske ministerstvo energetiky.



Vláda vlani oznámila plán znárodniť väčšinu rozsiahlej siete plynovodov, keď sa v roku 2028 skončí platnosť mnohých existujúcich koncesií. Štát siedmim vlastníkom ponúkol zaplatiť za ich majetok 18,1 miliardy nórskych korún (1,54 miliardy eur). Nórsko je najväčším dodávateľom plynu do Európy po tom, ako invázia Moskvy na Ukrajinu v roku 2022 viedla k prudkému poklesu dodávok z Ruska.



Stredoľavicová vláda sa snaží získať úplnú štátnu kontrolu nad sieťou plynovodov, ktorá sa tiahne približne 9000 kilometrov po morskom dne, čo považuje za otázku národného záujmu. Kým sedem spoločností sa s vládou dohodlo, dve skupiny zatiaľ ponuku odmietajú.



Veľkú časť nórskej siete plynovodov vlastní spoločnosť Gassled, konzorcium založené v roku 2003 nórskym štátom a ropnými spoločnosťami, ktoré v tom čase ťažili plyn v nórskych pobrežných vodách.



Ministerstvo energetiky uviedlo, že sa dohodlo s firmami Shell, CapeOmega, ConocoPhillips, Equinor, Hav Energy, Orlen a Silex na podmienkach prevzatia ich podielov v spoločných podnikoch. Dohoda zvyšuje podiel štátu v spoločnosti Gassled na 100 % z predchádzajúcich 46,7 % a uzatvára sa so spätnou platnosťou od 1. januára 2024. Spoločnosť Equinor si zatiaľ ponechá malý zostávajúci podiel v spracovateľskom závode Nyhamna a plynovode Polarled.



Spoločnosti North Sea Infrastructure a M Vest Energy, ktoré majú tiež podiely v závode Nyhamna a plynovode Polarled, nesúhlasili s predajom. Vláda sa však stále usiluje o prevzatie týchto aktív, buď po skončení súčasného koncesného obdobia alebo v prípade dohody s vlastníkmi aj skôr, uviedlo ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 11,7865 NOK)