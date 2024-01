Nórsko udelilo 62 nových licencií na ťažbu ropy a zemného plynu

Oslo 16. januára (TASR) - Nórska vláda v utorok udelila 62 nových licencií na ťažbu ropy a zemného plynu. Ide o najväčší počet povolení v takzvaných "zrelých" oblastiach, kde sa už v súčasnosti ťaží vo veľkom. Napríklad v roku 2022 bolo podľa oficiálnych údajov udelených len 47 takýchto licencií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Je to dôležité pre zamestnanosť a tvorbu hodnôt, ako aj pre podporu úlohy Nórska ako stabilného dodávateľa energie pre Európu," uviedol nórsky minister energetiky Terje Aasland. Nórsko v roku 2022 predbehlo Rusko a stalo sa najväčším zdrojom plynu pre Európu, keďže Moskva obmedzila dodávky v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Nové licencie získalo 24 spoločností vrátane nórskych gigantov Equinor a Aker BP, ako aj medzinárodných hráčov, ako sú TotalEnergies a Shell. Povolenia sú rozdelené medzi Severné more (29), Nórske more (25) a Barentsovo more (8). Rovnako v utorok dalo nórske ministerstvo energetiky zelenú rozvoju plynového poľa Eirin v Severnom mori. Projekt realizuje Equinor v spolupráci s kuvajtským partnerom KUFPEC.