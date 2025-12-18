< sekcia Ekonomika
Nórsko úroky nezmenilo, centrálna banka plánuje ich redukciu v 2026
Oslo 18. decembra (TASR) - Nórska centrálna banka Norges Bank na štvrtkovom zasadaní potvrdila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 4 percent, ale naznačila jej zníženie na budúci rok, ak sa ekonomika krajiny bude vyvíjať podľa terajších odhadov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Norges Bank zredukovala hlavnú sadzbu o 25 bázických bodov v júni a v rovnakom rozsahu v septembri. Júnové zníženie bolo prvé za päť rokov.
„Ak sa hospodárstvo bude celkovo vyvíjať tak, ako sa v súčasnosti predpokladá, kľúčovú úrokovú sadzbu zredukujeme v priebehu nadchádzajúceho roka,“ uviedla centrálna banka vo vyhlásení. Výbor Norges Bank pre menovú politiku a finančnú stabilitu zastáva názor, že riešenie problému vysokej inflácie ešte nie je úplne dokončené a stále je potrebná reštriktívna menová politika.
„So znížením úrokovej sadzby sa neponáhľame,“ vyjadrila sa guvernérka nórskej centrálnej banky Ida Wolden Bacheová. Dodala, že banka predpokladá jedno až dve zníženia základnej sadzby v priebehu budúceho roka. V roku 2028 Norges Bank očakáva ďalšiu redukciu tak, aby pred jeho záverom bola sadzba trochu nad úrovňou 3 percent.