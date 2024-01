Nórsko v roku 2023 vyviezlo do Európy potrubiami rekordný objem plynu

Oslo 10. januára (TASR) - Nórsky vývoz zemného plynu potrubiami do Európy dosiahol v decembri historicky najvyššiu úroveň, oznámil v stredu prevádzkovateľ plynovodnej sústavy Gassco. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nórsko v roku 2022 predbehlo Rusko a stalo sa najväčším zdrojom plynu pre Európu, keďže Moskva obmedzila dodávky v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Spoločnosť Gassco dodala v roku 2023 prostredníctvom svojej 8800 kilometrov dlhej siete plynovodov celkovo 109,1 miliardy kubických metrov plynu, čo bolo o 6,7 % menej ako 116,9 miliardy kubických metrov dodaných rok predtým. Spoločnosť vysvetlila vlaňajší pokles dlhými odstávkami v dôsledku údržbárskych prác. Ich cieľom však bolo aj zvýšenie kapacity v spracovateľskom závode Kollsnes, čo už v súčasnosti prináša dividendy, upozornil prevádzkovateľ siete.



Dodávky v decembri dosiahli nový mesačný rekord 11,1 miliardy kubických metrov, čo je viac ako predchádzajúce maximum 10,9 miliardy kubických metrov v januári 2017.



Nórsko prepravuje potrubiami svoj plyn predovšetkým do odberných terminálov v Británii, Nemecku, Francúzsku a Belgicku a cez Dánsko do Poľska.