Nórsko výrazne zlepšilo prognózu tohtoročných príjmov z ropy a plynu
Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k výraznému rastu cien energií.
Autor TASR
Oslo 12. mája (TASR) - Nórska vláda výrazne zlepšila prognózu tohtoročných príjmov krajiny z produkcie ropy a plynu. V porovnaní s pôvodným odhadom v súčasnosti predpokladá, že príjmy budú vyššie o takmer 30 %. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k výraznému rastu cien energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vláda v utorok oznámila, že tento rok očakáva z produkcie ropy a plynu príjmy v hodnote 721,1 miliardy nórskych korún (66,60 miliardy eur). V predchádzajúcej prognóze uvádzala príjmy na úrovni 557,4 miliardy NOK. Za prudkým zvýšením odhadu je konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k zablokovaniu Hormuzského prielivu, kritickej trasy na prepravu ropy, plynu a ďalších komodít. To sa odrazilo na prudkom raste cien surovín.
Menšinová nórska vláda však plánuje nečakané príjmy v dôsledku zvýšených cien surovín vložiť do štátneho investičného fondu. Hodnota nórskeho investičného fondu, najväčšieho na svete, dosahuje pritom už teraz v prepočte 2,2 bilióna USD (1,87 bilióna eur). Čo sa týka produkcie, Nórsko produkuje približne 4 milióny barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov).
Na rozdiel od iných európskych krajín má Nórsko obrovský rozpočtový prebytok práve vďaka štátnemu fondu. Napriek tomu vláda musí obmedzovať výdavky, aby zabránila výraznému zrýchľovaniu inflácie.
Minulý týždeň nórska centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25 %. Urobila tak skôr, než očakávali analytici, pričom ako dôvod uviedla práve infláciu. „Miera inflácie je príliš vysoká a už niekoľko rokov prekonáva úroveň inflačného cieľa,“ povedala po rozhodnutí banky jej guvernérka Ida Wolden Bacheová.
Bez započítania ropného sektora sa však ekonomike Nórska bude dariť menej, než sa pôvodne čakalo. Podľa ministerstva financií dosiahne rast hrubého domáceho produktu (HDP) mimo ropného sektora tento rok 1,7 %. V októbri minulého roka počítalo ministerstvo s rastom o 2,1 %. Ako dôvod zhoršenia odhadu uviedlo opäť vojnu na Blízkom východe, ktorá zasahuje do aktivity v ďalších hospodárskych odvetviach.
(1 EUR = 10,8275 NOK, 1 EUR = 1,1765 USD)
