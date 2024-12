Nórsko zatiaľ nevydá licencie na projekty v oblasti hlbinnej ťažby

Oslo 2. decembra (TASR) - Nórsko predbežne upúšťa od kontroverznej hlbinnej ťažby pri svojom pobreží. V tomto ani budúcom roku nebudú vydané žiadne licencie na prieskumné práce v oblasti hlbinnej ťažby, oznámila v nedeľu (1. 12.) večer nórska Strana socialistickej ľavice (SV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Menšinový nórsky vládny kabinet v spore o hlbinnú ťažbu ustúpil ľavicovej opozícii, aby s jej podporou presadili v parlamente štátny rozpočet na budúci rok. Nórska vláda v júni 2023 navrhla povoliť ťažbu na morskom dne, kde by sa mohli nachádzať značné množstvá medi, kobaltu, zinku a vzácnych zemín. Tieto nerastné zdroje sú okrem iného potrebné na výrobu batérií, veterných turbín, počítačov a mobilných telefónov.



Mimovládne organizácie a vedci varovali, že hlbokomorská ťažba by mohla poškodiť biotopy a druhy, ktoré sú málo preskúmané, ale sú potenciálne dôležité pre potravinový reťazec. Poukázali aj na riziko narušenia schopnosti oceánu absorbovať uhlík emitovaný ľudskou činnosťou a na hluk, ktorý by mohol rušiť druhy, ako sú veľryby. Niekoľko krajín vrátane Francúzska a Spojeného kráľovstva vyzvalo na moratórium na hlbokomorskú ťažbu.