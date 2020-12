Nórsko zrejme zakáže rybárom z EÚ a Británie vstup do svojich vôd

Brusel 11. decembra (TASR) - Nórsko, ktoré nie je členom Európskej únie, v piatok pohrozilo, že uzavrie po Novom roku svoje vody pre rybárov z krajín EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ak sa do 1. januára nepodarí uzavrieť trojstrannú dohodu o rybolove. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Rybolov v nórskych pobrežných vodách je predmetom dvojstrannej dohody o spolupráci medzi EÚ a Nórskom uzavretej ešte v roku 1980. Vláda v Osle však vzhľadom na odchod Británie z EÚ, k čomu došlo 31. januára tohto roku, už dávnejšie avizovala, že je potrebné uzavrieť novú, trojstrannú dohodu medzi EÚ, Nórskom a Spojeným kráľovstvom.



"Rokovania s EÚ a Spojeným kráľovstvom o dohodách o rybolove na rok 2021 sa výrazne oneskorili z dôvodu predĺženia rokovaní o brexite medzi oboma stranami vrátane rokovaní o rybolove medzi nimi navzájom," opísal situáciu nórsky minister pre rybolov Odd Emil Ingebrigtsen. Spresnil, že vôbec nie je isté, či Brusel a Londýn uzavrú rokovania o dohode o ich budúcom partnerstve do konca tohto roka, čo znamená, že v takomto prípade nórska námorná hospodárska zóna zostane zatvorená pre rybárske plavidlá z krajín EÚ a Spojeného kráľovstva.



Nórsko a Spojené kráľovstvo už v septembri oznámili, že uzavreli dvojstrannú dohodu o rybolove, ktorá ustanovuje potrebu každoročných rokovaní o vzájomných kvótach na rybolov. Podľa ministra Ingebrigtsena začne vláda v Osle rokovať s Bruselom o rovnakej dohode, avšak Nórsko si želá, aby došlo k podpisu dohody, ktorá zahrnie všetky tri strany.



"Už dlho vyvíjame iniciatívu a tvrdíme Európskej únii, že sú potrebné trojstranné dohody, takže lopta je teraz na dvore Únie," skonštatoval Ingebrigtsen.



Bez takejto dohody však od 1. januára budúceho roka hrozí aj nórskym rybárom strata prístupu do výsostných vôd EÚ. Pre Európanov a Britov sú nórske vody dôležitou rybolovnou oblasťou, najmä z dôvodu výlovu sleďov a tresky obyčajnej.



Rybné hospodárstvo je jednou z troch hlavných prekážok, pre ktoré sa EÚ a Británia nedokážu dohodnúť na rozvoji vzájomných vzťahov v období po brexite.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)