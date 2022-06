Nórsko zvažuje opätovné prevzatie podielu v aerolíniách SAS

Oslo 28. júna (TASR) - Nórska vláda opätovne uvažuje o prevzatí podielu v škandinávskych aerolíniách SAS. Oznámila to štyri roky po tom, ako sa z leteckej spoločnosti stiahla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na situáciu spoločnosti by sme za určitých okolností mohli prijať konverziu dlhu na akcie, ak usúdime, že tento krok je nevyhnutný," povedal nórsky minister obchodu a priemyslu Jan Christian Vestre. SAS v reakcii na informácie Nórska uviedla, že je to "dôležitý krok smerom k úspešnej realizácii plánu reštrukturalizácie".



Nórsko predalo svoj podiel v aerolíniách v rokoch 2016 až 2018. Počas pandémie, keď sa letecká spoločnosť dostala pre obmedzenia v doprave do finančných problémov, však nórska vláda poskytla firme úverové garancie v objeme 1,5 miliardy nórskych korún (144,12 milióna eur).



Naopak, Dánsko a Švédsko akcionármi vo firme stále sú, pričom každý štát kontroluje v spoločnosti 21,8-percentný podiel. Dánska vláda začiatkom júna oznámila, že s cieľom pomôcť spoločnosti je pripravená zvýšil svoj podiel v SAS na 30 % a odpísať dlh v hodnote 3,5 miliardy dánskych korún (470,38 milióna eur). Švédska vláda zasa informovala, že navrhne parlamentu, aby spoločnosť mohla zmeniť svoj dlh voči vláde na základný kapitál.



Firma zaznamenala v 2. kvartáli čistú stratu 1,5 miliardy švédskych korún (140,56 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ju tak dokázala znížiť o 900 miliónov SEK.



(1 EUR = 10,408 NOK, 1 EUR = 7,4408 DKK, 1 EUR = 10,6713 SEK)