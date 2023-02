Nórsko zvýši výdavky zo svojho investičného fondu na pomoc Ukrajine

Oslo 2. februára (TASR) - Nórsko v nasledujúcich rokoch zvýši výdavky zo svojho štátneho investičného fondu na financovanie vojenskej a civilnej pomoci Ukrajine. Oznámil to vo štvrtok v parlamente nórsky premiér Jonas Gahr Störe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Fond škandinávskej krajiny investuje príjmy nórskeho štátu z produkcie ropy a plynu pre budúce generácie. Vlastní podiely približne v 9300 spoločnostiach na celom svete, pričom mu patrí 1,3 % všetkých kótovaných akcií. Investuje aj do dlhopisov, nekótovaných nehnuteľností a projektov obnoviteľnej energie. Hodnota aktív fondu vlani vzrástla na 12,43 bilióna nórskych korún (1,14 bilióna eur) z 12,34 bilióna NOK na konci roka 2021, aj keď návratnosť investícií bola v roku 2022 záporná, na úrovni -14,1 %. Za nárast hodnoty vďačí fond zvýšeniu príjmov z exportu ropy a plynu, keďže ich ceny prudko stúpli po ruskej invázii na Ukrajinu.



Premiér nešpecifikoval, koľko peňazí Nórsko vynaloží na pomoc Ukrajine, ale uviedol, že pôjde o viacročný záväzok. "To povedie k dočasnému zvýšeniu výdavkov zo suverénneho investičného fondu," povedal Störe.



Dodatočné výdavky by nemali mať vplyv na nórsku domácu ekonomiku, čím by sa zabránilo akémukoľvek vplyvu na úrokové sadzby, dodal.



(1 EUR = 10,8569 NOK)