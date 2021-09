Nórsko zvýši vývoz plynu do Európy vďaka koncernu Equinor

Oslo 20. septembra (TASR) - Nórsko zvýši vývoz plynu do Európy.



Nórsko dovolí štátnemu koncernu Equinor a jeho partnerom zvýšiť export z dvoch pobrežných polí počas nasledujúcich 12 mesiacov. Dôvodom je nedostatok dodávok plynu v Európe, ktorý spôsobil prudký nárast jeho cien.



Equinor, ktorý je druhým najväčším dodávateľom plynu do Európy po ruskom Gazprome, v pondelok uviedol, že vláda mu umožní zvýšenie exportu celkovo o 2 miliardy kubických metrov (m3) plynu počas 12 mesiacov so začiatkom od 1. októbra z polí Troll a Oseberg. Tento nárast vývozu podľa výpočtov agentúry Reuters zodpovedá takmer 2 % ročného nórskeho exportu plynu.



Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn na holandskej TTF s dodávkou v najbližšom mesiaci sa tento rok viac než strojnásobila a dostala sa na rekordné úrovne, čo prudko zvyšuje ceny elektriny pred zimnou vykurovacou sezónou, ktorá sa blíži, pričom objem plynu v európskych zásobníkoch je v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami podpriemerný.



Podľa Equinoru je na zvýšenie exportu vhodná doba, keďže Európa čelí netradične nízkej ponuke na trhu s plynom. "Pracujeme na tom, aby sme zvýšili vývoz z našich polí na nórskom kontinentálnom šelfe."



Koncern dodal, že zvýšenie bude rovnomerne rozdelené medzi polia Troll a Oseberg a zvýši objem dodávok z týchto polí na 37 miliárd m3, respektíve na 6 miliárd m3.



Nórsko od 1. októbra 2020 exportovalo do Európy cez plynovody okolo 106 miliárd m3. Vývoz počas predchádzajúceho roka skončeného 30. septembra 2020 dosiahol podľa údajov Refinitiv Eikon 105 miliárd m3.



Nórska vláda stanovuje produkčné kvóty pre ťažobné pole Troll a niektoré ďalšie veľké polia, aby zabezpečila, že krajina dokáže postupom času maximalizovať produkciu ropy a plynu.