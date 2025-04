Nórsky energetický koncern Equinor zvýšil kvartálny zisk

Oslo 30. apríla (TASR) - Nórsky producent ropy a plynu Equinor vykázal za prvé tri mesiace tohto roka rast zisku pred zdanením, pričom výsledky prekonali očakávania trhov. Podporilo ich najmä medziročné zvýšenie cien plynu v Európe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Upravený zisk Equinoru pred zdanením dosiahol 8,65 miliardy USD (7,61 miliardy eur) v porovnaní so 7,55 miliardy USD spred roka. Výsledky tak prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tohto zisku na 8,51 miliardy USD.



Výsledky podporili ceny plynu v Európe, ktoré na začiatku roka medziročne výrazne vzrástli. Začiatkom februára dosiahli takmer 60 eur za megawatthodinu (MWh), čo bola najvyššia cena plynu za dva roky. V apríli už ceny klesli na približne 32 eur/MWh, analytici však naďalej predpokladajú, že po zvyšok roka sa budú pohybovať okolo 40 eur/MWh. V roku 2024 predstavovala priemerná cena plynu v Európe 34,60 eura/MWh.



Záujem Európy o nórsky plyn vzrástol v roku 2022 potom, ako vo februári Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Za daný rok Equinor aj vytlačil ruský Gazprom z prvej pozície v rebríčku najväčších dodávateľov plynu do Európy.



Po zverejnení najnovších výsledkov firma zároveň potvrdila svoj odhad vývoja produkcie ropy a plynu. Naďalej plánuje tento rok zvýšiť ťažbu o 4 %. Nemenila ani odhady v oblasti tohtoročných kapitálových výdavkov. Tie by mali v roku 2025 dosiahnuť 13 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1373 USD)