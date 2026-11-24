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Nórsky Equinor podpísal dohodu s nemeckým VNG na dodávku plynu
Nemecko má na začiatku súčasnej zimnej sezóny historicky najnižšie zásoby plynu.
Autor TASR
Oslo/Berlín 24. novembra (TASR) - Nórska ropná a plynárenská spoločnosť Equinor podpísala v utorok s nemeckou firmou VNG 18-ročný kontrakt na dodávku plynu. Je to zatiaľ najdlhší kontrakt na dodávku tejto suroviny z Nórska od roku 1986, v ktorom ešte nórsky Statoil (dnes Equinor) podpísal dohodu o dodávkach plynu zo severomorského ložiska Troll. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecko má na začiatku súčasnej zimnej sezóny historicky najnižšie zásoby plynu. Problémy však majú aj mnohé ďalšie štáty EÚ. Dohoda s Nórskom by tak mala energetickú situáciu Nemecka v nasledujúcom období podstatne zlepšiť, keďže jej platnosť sa začína už počas tejto zimy.
Na základe kontraktu by VNG, jeden z najväčších nemeckých dovozcov plynu, mal ročne dostávať z Nórska 15,3 terawatthodiny suroviny, čo predstavuje približne 1,4 miliardy kubických metrov (m3). Dodávky sú naplánované na obdobie od 1. januára budúceho roka do konca roka 2044, pričom budú smerovať do Trading Hub Europe, ktorý koordinuje nemecký trh s plynom.
„Táto prelomová dohoda s VNG poukazuje na pokračujúci dopyt v Európe po dlhodobých dodávkach,“ povedal generálny riaditeľ Equinoru Anders Opedal. Zároveň dodal, že spoločnosť sleduje rastúci záujem o dlhodobé dodávky aj v krajinách strednej Európy.
Vlani sa Nórsko podieľalo na dodávkach plynu do Nemecka 44 % a na pozícii najväčšieho dodávateľa do tejto krajiny tak nahradilo Rusko. Dovoz ruských surovín začali európske štáty po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 postupne redukovať, pričom v nasledujúcom roku sa plánujú od nich odstrihnúť úplne.
Kontrakt je mimoriadne dôležitý aj pre VNG, dodal generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti Ulf Heitmüller. Dodal, že dohoda posilňuje a diverzifikuje portfólio dodávateľov VNG a zvyšuje istotu pri plánovaní dlhodobých dodávok pre nemeckých zákazníkov firmy.
Obzvlášť pozitívne je, že dodávky spustí Equinor už počas tejto zimy, povedal Heitmüller, pričom poukázal na veľmi nízku naplnenosť zásobníkov. Ich naplnenosť v rámci celej Európy dosahuje iba 69 % kapacity, čo je historické minimum na toto obdobie roka. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to menej, približne o 10 %, ukázali údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). Čo sa týka Nemecka, to má zásobníky naplnené na zhruba 57 %, zatiaľ čo pred rokom boli naplnené na vyše 71 %.
Podľa Heitmüllera by však Nemecko malo túto zimu za normálnych okolností zvládnuť. „Ak nedôjde k ďalším vážnym výpadkom dodávok, nemal by byť problém, “ povedal šéf VNG pre Reuters.
Nemecko má na začiatku súčasnej zimnej sezóny historicky najnižšie zásoby plynu. Problémy však majú aj mnohé ďalšie štáty EÚ. Dohoda s Nórskom by tak mala energetickú situáciu Nemecka v nasledujúcom období podstatne zlepšiť, keďže jej platnosť sa začína už počas tejto zimy.
Na základe kontraktu by VNG, jeden z najväčších nemeckých dovozcov plynu, mal ročne dostávať z Nórska 15,3 terawatthodiny suroviny, čo predstavuje približne 1,4 miliardy kubických metrov (m3). Dodávky sú naplánované na obdobie od 1. januára budúceho roka do konca roka 2044, pričom budú smerovať do Trading Hub Europe, ktorý koordinuje nemecký trh s plynom.
„Táto prelomová dohoda s VNG poukazuje na pokračujúci dopyt v Európe po dlhodobých dodávkach,“ povedal generálny riaditeľ Equinoru Anders Opedal. Zároveň dodal, že spoločnosť sleduje rastúci záujem o dlhodobé dodávky aj v krajinách strednej Európy.
Vlani sa Nórsko podieľalo na dodávkach plynu do Nemecka 44 % a na pozícii najväčšieho dodávateľa do tejto krajiny tak nahradilo Rusko. Dovoz ruských surovín začali európske štáty po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 postupne redukovať, pričom v nasledujúcom roku sa plánujú od nich odstrihnúť úplne.
Kontrakt je mimoriadne dôležitý aj pre VNG, dodal generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti Ulf Heitmüller. Dodal, že dohoda posilňuje a diverzifikuje portfólio dodávateľov VNG a zvyšuje istotu pri plánovaní dlhodobých dodávok pre nemeckých zákazníkov firmy.
Obzvlášť pozitívne je, že dodávky spustí Equinor už počas tejto zimy, povedal Heitmüller, pričom poukázal na veľmi nízku naplnenosť zásobníkov. Ich naplnenosť v rámci celej Európy dosahuje iba 69 % kapacity, čo je historické minimum na toto obdobie roka. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to menej, približne o 10 %, ukázali údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). Čo sa týka Nemecka, to má zásobníky naplnené na zhruba 57 %, zatiaľ čo pred rokom boli naplnené na vyše 71 %.
Podľa Heitmüllera by však Nemecko malo túto zimu za normálnych okolností zvládnuť. „Ak nedôjde k ďalším vážnym výpadkom dodávok, nemal by byť problém, “ povedal šéf VNG pre Reuters.